توقيف 11 شخصاً في تركيا بعد إقامتهم حفلاً رغم خطر تفشي كورونا

أوقفت السلطات في ​تركيا​ عدداً من الأشخاص اقاموا حفلا في فيلا رغم خطر تفشي ​فيروس كورونا​ المستجدّ، شارك فيه أشخاص يرتدون زيّ أطباء.

وأفادت وكالة أنباء "دوغان" التركية عن توقيف واستجواب 11 شخصاً يُشتبه بأنهم نظّموا أو شاركوا في هذا الحفل الذي حصل مساء السبت في اسطنبول.

وأضافت الوكالة أن أربعة من الموقوفين بينهم مالك الفيلا، أُحيلوا على النيابة العامة وأُطلق سراح الآخرين.

وأكدت محافظة اسطنبول في بيان أنه فُتح تحقيق بسبب "التصرف المخالف للتدابير المتخذة لمنع تفشي المرض المعدي".