رئيس بلدية كفرعقا: لا صحة لما يتم تداوله عن وجود إصابات بكورونا بالبلدة

نفى رئيس بلديّة ​كفرعقا​ في الكورة الياس ساسين، في تصريح له، ما يتمّ تداوله عن وجود إصابات ب​كورونا​ في البلدة، مؤكداً أن الفحوصات التي أجريت كانت نتائجها سلبيّة.

وكانت "الوكالة الوطنية للإعلام" قد نقلت بياناً منسوباً لبلدية كفرعقا يعلن أنه "تبين وجود إصابتي كورونا بين العاملين والعاملات من ابناء كفرعقا في شركة ببصرما، بعد إجراء الفحص للجميع".

وكانت وزارة الصحة العامة قد أشارت، في التقرير اليومي عن "Covid-19"، الى انه "حتى تاريخ 30/3/2020 بلغ عدد الحالات المثبتة مخبريا في مستشفى بيروت الجامعي ومختبرات المستشفيات الجامعية المعتمدة بالإضافة إلى المختبرات الخاصة 446 حالة بزيادة 8 حالات عن يوم امس".

كما سجلت حال وفاة في مستشفى بيروت الحكومي الجامعي لمريضة في العقد الثامن من العمر، تعاني أمراضا مزمنة، ما يرفع عدد الوفيات الى 11.