مسيرة راجلة في طرابلس احتجاجا على الوضع المعيشي الصعب

أقدم عشرات الشبان في ​طرابلس​ على القيام بمسيرة راجلة جابت الاحياء الداخلية والشوارع الرئيسية رغم قرار ​حظر التجول​، وذلك احتجاجا على الاوضاع المعيشية الصعبة ونتيجة الغلاء الفاحش في اسعار السلع. وردد المتظاهرون هتافات منددة بالفساد ورموز السلطة، مؤكدين ان "الانتفاضة الشعبية لن تتوقف رغم اعلان التعبئة العامة وحظر التجول".

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