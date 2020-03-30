الطقس غداً غائم جزئياً مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة

أفادت دائرة التقديرات في ​مصلحة الأرصاد الجوية​ بأن الطقس المتوقع في لبنان الثلاثاء غائم جزئياً مع ارتفاع ملحوظ في ​درجات الحرارة​ متجاوزة معدلاتها الموسمية خاصة على الساحل واشتداد في سرعة الرياح وظهور غبار في الأجواء، يتحول مساءً الى غائم مع بدء درجات الحرارة بالانخفاض و​تساقط امطار​ خفيفة متفرقة فترة ليل الثلاثاء/صباح الاربعاء.

أما الأربعاء، غائم مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة و تساقط امطار تكون غزيرة احياناً مع تساقط للثلوج على ارتفاع ال٢٠٠٠ متر وما فوق وتكون ضباب على المرتفعات، تخف حدة الامطار اعتبارأ من المساء، بينما الخميس قليل الغيوم إلى غائم جزئيّاً مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة على السّاحل وضباب على المرتفعات صباحاً.