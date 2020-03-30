حتي: السفارات اللبنانية بالخارج بدأت منذ اسبوعين بتهيئة ما امكن لعودة من يريد من المغتربين

أشار وزير الخارجية ناصيف حتي في حديث تلفزيوني إلى ان "مجلس الوزراء سيبحث غدا في موضوع عودة اللبنانيين من الخارج"، مؤكدا ان "السفارات اللبنانية بالخارج بدأت منذ اسبوعين بتهيئة ما امكن لعودة من يريد من المغتربين".
ولفت حتي الى ان "العودة الآمنة للمغتربين تتطلب اجراء فحص الكورنا وغدا سنبحث في خارطة الطريق لهذا الموضوع لوضع خطة عملية وبرنامج عمل لذلك"، مؤكدا "اننا نعمل بكل اهتمام لمعالجة هذا الملف ومن واجبنا تأمين عودة من يرغب من اللبنانيين".
وكشف حتي أنه "طلبنا من كل سفير أو قنصل تأمين عودة المغتربين من المناطق الى عواصم البلدان".
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