سفيرة لبنان في اسبانيا: هناك أكثر من اصابة بكورونا بين اللبنانيين في اسبانيا

اعلنت سفيرة لبنان في اسبانيا هلا كيروز، في حديث تلفزيوني، ان هناك اكثر من اصابة بفيروس كورونا بين ابناء الجالية اللبنانية في اسبانيا، ويتم متابعة هذه الحالات من قبل الاطباء اللبنانيين هنا.
وكشفت كيروز ان "عدد الجالية اللبنانية في اسبانيا يقارب الـ 15 الفا، وليس لدينا امكانيات لتأمين مراكز حجر صحي"، لافتة الى أن "280 لبناني حتى الان سجلو اسماءهم في السفارة ويرغبون بالعودة الى لبنان".
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