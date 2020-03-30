علي حمدان: هناك مصلحة وطنية بحفظ الاغتراب اللبناني

أشار مستشار رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​، ​علي حمدان​ إلى أن "هناك حجرا على اموال المودعين في لبنان ولا نعرف طبيعته"، لافتا الى ان "مطلب بري كان واضحا وصريحا منذ اليوم الأول في قضية المغتربين اللبنانيين، ومن حق كل مواطن العودة الى وطنه متى يرغب بذلك".

وشدد حمدان على ان "الاغتراب اللبناني من اقصى الشرق الى اقصى الغرب هو قطاع انتاجي للبنان ويوفر للبنان اموالا طائلة وهناك مصلحة وطنية بحفظ هذه الشريحة من اللبنانيين"، املا ان "تكون جلسة مجلس الوزراء غدا ايجابية ويتم معالجة هذا الموضوع".