الفوعاني: مكاتب أمل في حالة طوارئ ونعتبر أنفسنا مسؤولين عن أي لبناني في هذا الوطن

أشار رئيس الهيئة التنفيذية في "​حركة أمل​" ​مصطفى الفوعاني​، في حديث تلفزيوني، إلى أن الحكومة وضعت كل امكانياتها في مواجهة فيروس كورنا، لافتاً إلى أن ​مصلحة الليطاني​ وضعت أكثر من مركز بالتعاون مع ​وزارة الصحة العامة​، معرباً عن أمله في أن يشمل ذلك كل مؤسسات الدولة والمصالح المستقلة كي يكون هناك مواجهة شاملة على مساحة الوطن.

وأمل الفوعاني أن يؤدي تعاون المواطنين مع كل التعليمات والإرشادات الصادرة عن الجهات الرسمية إلى تطويق هذا الفيروس، لافتاً إلى مكاتب الحركة هي في حالة حالة طوارئ.

وتحدث الفوعاني عن جهد جبار من ​كشافة الرسالة​ الإسلامية على هذا الصعيد، بالإضافة إلى المكتب التربوي ومكتب الشباب والرياضة في الحركة، حيث قاما بجهود جبارة بالنسبة إلى موضوع التعليم عن بعد.

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وأوضح الفوعاني أن الحركة لا تعتبر نفسها مسؤولة عن أبناء منطقة جغرافية معينة، مشيراً إلى أن "حركة أمل هي البعد الوطني ونحن مسؤولين عن أي لبناني في هذا الوطن".

من ناحية أخرى، شدد الفوعاني على أن موقف رئيس المجلس النيابي نبيه بري من موضوع المغتربين صرخة بالإنسانية، مؤكداً أنه لم يكن يصرف هذا الأمر في الحسابات السياسية الداخلية، مشيراً إلى أن لا علاقة له لا بالتعيينات المالية ولا بمشروع الكابيتال كونترول.

ولفت الفوعاني إلى أن رئيس الحكومة حسان دياب كان متجاوب مع صرخة بري، مشيراً إلى أن هذا الموضوع أخذ على محمل الجد ومن المفترض أن تبدأ المعالجة في جلسة مجلس الوزراء غداً.