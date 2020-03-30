طارق المرعبي: لماذا لا يصار الى رهن جزء من الذهب لمعالجة الازمة؟

قال النائب ​طارق المرعبي​، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، "عجيبة هذه ​الدولة​ المصرة على افقار المواطن رغم كل ما يعانية من واقع معيشي ماساوي وما زالت تهرب الى الامام".

وسأل المرعبي: "لماذا لا يصار الى رهن جزء من ​الذهب​ لمعالجة الازمة طالما وصلنا الى المثل الذي قال: خلي قرشك الابيض ليومك الاسود... والدولة التي تمتلك اموالا من المعيب عليها ان تلحق المودعين في ​المصارف​ وتطبيق عليهم hair cut؟ ولماذا عندما المواطن يستدان ولا يستطيع ان يسدد ديونه يصار الى حجز سيارته او منزله؟ فأذا على الدولة ان تكون هي المسؤولة عن تسديد ديونها، وعدم تحميل المواطنين الاعباء والحاق الضرر بمصالحهم".

