فيروس يستمر في إسقاط ضحاياه في إيطاليا.. تسجيل 812 في 24 ساعة

أعلنت السلطات الإيطالية،اليوم الاثنين، عن تسجيل 812 وفاة جديدة بعدوى فيروس كورونا “COVID-19” في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية، مع رصد انخفاض في وتيرة الإصابات.

وقال مدير مكتب الحماية المدنية الإيطالي أنجيلو بوريلي، في ندوة صحفي أدلى به اليوم الاثنين، إن عدد المتوفين في إيطاليا جراء كورونا ارتفع خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 812 حالة ووصل إلى 11591 بعد 10779.

وأضاف المصدر ذاته، أن الحصيلة الإجمالية للإصابات المسجلة بفيروس كورونا في البلاد ارتفعت بواقع 4050 حالة وبلغت 101739 بعد أن كانت عند مستوى 97689 مساء أمس الأحد.

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وسجلت في البلاد نحو 5217 حالة إصابة جديدة يوم الأحد و5974 يوم السبت.

ومن بين المصابين في جميع أنحاء البلاد، تعافى 14620 بشكل كامل اليوم الاثنين، مقارنة بـ13030 في اليوم السابق، وبلغ عدد المصابين في العناية المركزة 3981 بعد أن كان 3990 حالة.

وتعتبر إيطاليا الدولة الأولى عالميا من حيث عدد الوفيات بعدوى فيروس كورونا المستجد والثانية من حيث عدد الإصابات بالمرض.