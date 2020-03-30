جهة الدار البيضاء تسجل أكبر عدد من المصابين بفيروس كورونا في المغرب

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، عن التوزيع الجغرافي لـ534 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، وهو التوزيع الذي يضع جهة الدار البيضاء سطات في المرتبة الأولى من حيث تسجيل عدد أكبر من الإصابات.

وقال محمد اليوبي مدير مديرية الأوبئة بوزارة الصحة، اليوم الإثنين، إن عدد الاصابات بفيروس كورونا في جهة الدار البيضاء سطات، يقدر ب 159 حالة، تليها جهة فاس مكناس، وجهة مراكش آسفي، بالإضافة إلى جهة الرباط سلا والقنيطرة.

وأضاف أن جهة داخلة واد الذهب وجهة العيون وساقية الحمراء لم تسجلان أي إصابة.

كما أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، عن تسجيل 71 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، لترتفع الحصيلة إلى 534.