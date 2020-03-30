ظهور بؤر انتشار كورونا.. حفلة كبرى بالبيضاء ورحلة سياحية وعزاء تسببوا في تمرير العدوى

قال محمد اليوبي، رئيس مصلحة الأوبئة بوزارة الصحة، اليوم الاثنين، إن المغرب يعيش المرحلة الثانية لانتشار فيروس كورونا، هذه المرحلة التي تعرف ظهور بؤر للوباء.

وقال اليوبي في تصريحه اليوم إن المرحلة الثانية للتصدي للوباء في المغرب ينتظر أن تسجل ارتفاعا في عدد الحالات، وتتميز أيضا بظهور بؤر للوباء بالوسط العائلي، لكن في نفس الوقت ظهرت هناك بؤر وبائية أخرى مرتبطة بحفلات أو بمناسبات عزاء أو برحلات سياحية.

وأضاف المتحدث أن البؤر التي تم تسجيلها، الأولى في مدينة الدار البيضاء والمرتبطة بإحدى الحفلات الكبرى، والثانية بمدينة مكناس والمتعلقة بوفد سياحي قادم من دولة عربية (مصر)، بالإضافة إلى عزاء.

وكشف المتحدث أن من المشاركين في حفلة الدار البيضاء تم رصد 47 حالة، أما المشاركين في الرحلة السياحية، والذي كان عددهم 6 أشخاص، فقد مرروا العدوى إلى 45 شخصا.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت عن تسجيل 71 حالة جديدة في 24 ساعة الأخيرة ليرتفع العدد إلى 534 حالة مؤكدة.