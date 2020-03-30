اليوبي: المغرب في المرحلة الثانية في مواجهته كورونا والتحاليل للحالات التي تتوفر فيها الشروط

قال محمد اليوبي مدير مديرية الأوبئة بوزارة الصحة، اليوم الإثنين، إن المغرب دخل المرحلة الثانية في مواجهته لوباء كورونا، وبالتالي سيتم إجراء تحليلات مخبرية، تهدف إلى الكشف المبكر للحالات واحتواء الفيروس، للحد من عدم انتشاره.
وأضاف مدير مديرية الأوبئة بوزارة الصحة، في ندوة صحافية، مساء الاثنين، أن الكشف المبكر لا يشمل جميع المواطنين، بل الأشخاص الذين يتوفرون على معايير وضعتها وزارة الصحة، وذلك بهدف التكفل بيهم في مراكز استشفايية من أجل ضمان عدم تفشي الفيروس.
وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، عن تسجيل 71 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، لترتفع الحصيلة إلى 534.
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