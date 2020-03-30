وزارة الصحة: عدد الوفيات وصل 33 حالة و82 ٪من المتوفين لهم أمراض مزمنة

كشف محمد اليوبي، مدير مصلحة الأوبئة بوزارة الصحة، اليوم الاثنين، أن حصيلة الوفيات في المغرب بفيروس كورونا ارتفعت إلى 33 حالة.



وأوضع اليوبي، في الندوة اليومية لوزارة الصحة أن 6 في المائة هي نسبة الوفيات في المغرب، مقارنة مع المصابين بفيروس كورونا في المغرب، وهو نفس المعدل المسجل لدى في دول أخرى. وأضاف اليوبي أن ارتفاع النسبة هو راجع إلى الشفافية في التعاطي مع الأرقام التي تُصرح بها وزارة الصحة، كما أن هذه الوفيات لدى أشخاص في سن مرتفع أو مصابون بأمراض مزمنة كالقلب والسكري والربو. Advertisements

وأضاف اليوبي أن متوسط العمر لدى ضحايا فيروس كورونا هو 66 سنة، ومعدل العمر بالنسبة لباقي الحالات المصابة هو 52 سنة، وعامل السن له دور في تحديد الوفاة.

وزاد أن 82 في المائة من الأشخاص المتوفين كانت لهم أمراض مزمنة أخرى.