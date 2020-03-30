وزارة الصحة تُعلن 71 إصابة جديدة بكورونا في 24 ساعة الأخيرة…الحصيلة 534

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، عن 71 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مُقابل 33 وفاة في 24 ساعة الأخيرة.

وقال محمد اليوبي مدير مديرية الأوبئة بوزارة الصحة في تصريح له حول الحالة الوبائية لفيروس كورونا في المغرب إن حصيلة الوفيات بلغت 33.