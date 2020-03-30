أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، عن 71 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مُقابل 33 وفاة في 24 ساعة الأخيرة.
وقال محمد اليوبي مدير مديرية الأوبئة بوزارة الصحة في تصريح له حول الحالة الوبائية لفيروس كورونا في المغرب إن حصيلة الوفيات بلغت 33.
كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الصحة تُعلن 71 إصابة جديدة بكورونا في 24 ساعة الأخيرة…الحصيلة 534 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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