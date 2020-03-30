النيابة العامة تفتح تحقيقا حول تسريب لائحة المصابين بكورونا للعموم

فتحت النيابة العامة تحقيقا حول صحة لائحة اسمية تم تداولها ببعض منصات التواصل الاجتماعي، تتضمن الإشارة إلى أسماء أشخاص مصابين بداء “كورونا فيروس”. وأعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، في بلاغ، أن النيابة العامة أمرت بإجراء بحث حول صحة لائحة اسمية تم تداولها ببعض منصات التواصل الاجتماعي، تتضمن الإشارة إلى أسماء أشخاص يدعى إصابتهم بداء “كورونا فيروس”، وذلك للتحري حول صحة اللائحة من جهة، ولتحديد الجهة المسؤولة عن تسريبها من جهة ثانية، وأيضا “بالنظر إلى ما يمكن أن يشكله هذا الفعل من مخالفات للقانون، تتعلق بنشر الأخبار الزائفة، أو بخرق السر المهني، والمساس بالحياة الخاصة للأفراد، والمعطيات الشخصية المتعلقة بهم”.

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