وفاة صحافية شهيرة بسبب كورونا

فارقت صحافية شبكة “سي بي إس” التلفزية الأمريكية، ماريا ميركادر، الحياة، أمس الأحد، عن عمر يناهز 54 سنة، بسبب بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”.
وأعلنت الشبكة شبكة “سي بي إس” وفاة ميركادر في أحد مستشفيات نيويورك، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا، الذي تمكن منها بسهولة، بسبب وضعها الصحي من قبل.
وخضعت الصحافية الشهيرة سابقا لعلاج، وعمليات جراحية، نتيجة إصابتها بالسرطان، ما جعلها أكثر عرضة لمضاعفات الإصابة بالجائحة.
وكانت ميركادر قد توقف عن عملها الصحفي، بعد أن أخذت عطلة مرضية، في نهاية شهر فبراير الماضي.
وتعرف الولايات المتحدة الأمريكية تفشيا سريعا لفيروس كورونا، ويبلغ عدد مصابي نيويورك لوحدها ما يعادل 5 في المائة من المصابين في العالم.
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