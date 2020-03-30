يوفنتوس يستهدف الاستغناء عن هيغوين

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن يوفنتوس الإيطالي يبحث عن التعاقد مع مهاجم جديد، في ظل الشكوك حول مصير النجم الأرجنتيني، غونزالو هيغوين، مع "السيدة العجوز".
ووفقا لصحيفة "كالتشيو ميركاتو"، لم يعد المهاجم البالغ من العمر 32 عامًا والذي يمتد تعاقده مع يوفنتوس حتى 2021، ضامنًا التواجد في التشكيل الأساسي، مع استعادة مواطنه باولو ديبالا لأفضل مستوياته قبل توقف النشاط الحالي بسبب تفشي فيروس كورونا.
ويبحث البيانكونيري عن تدعيم خط هجوم الفريق الإيطالي بلاعب قادر على منافسة باولو ديبالا والنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مثل ماورو إيكاردي.
ويمثل عقد هيغوين أزمة ليوفنتوس، حيث لا تشعر الإدارة بالرضا من مدته أو الأجر المتفق عليه، وستحاول بيع المهاجم الأرجنتيني بالثمن المناسب في الفترة المقبلة.
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