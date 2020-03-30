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شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد في لقاء إلكتروني لمكافحة كورونا: علينا مسؤولية وطنية تاريخية والان مع التفاصيل
الإثنين 30 مارس 2020
محمد بن زايد
قال الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبو ظبي، مساء اليوم الاثنين، إن على الجميع مسؤولية وطنية تاريخية في مكافحة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".
وجاءت تصريحات الشيخ محمد بن زايد، خلال لقاء مرئي مع المسؤولين لمتابعة مستجدات الجهود الوطنية لمكافحة فيروس كورونا، والتي نقلتها وكالة الأنباء الإماراتية "وام".
وقال محمد بن زايد: "نعيش مع العالم كله، مرحلة تحد صعبة..وأقول للفرق الوطنية: عليكم مسؤولية وطنية تاريخية".
وتابع ولي عهد أبو ظبي "القيادة تتابع بتقدير وعرفان جهودكم في الميدان.. وكلنا ثقة أنها ستثمر بعون الله نصراً في هذه المعركة، ما تقومون به سيظل محفورًا في ذاكرة الوطن".
واستمر بقوله "الإمارات بفضل الله، لديها القدرة والمرونة للتعامل مع مختلف الظروف.. وسموه يشكر الجهات والكوادر الذين يحافظون على سمعة الإمارات وكرامتها وصحتها واقتصادها وتعليمها وأمنها ومستقبلها".
صنفت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19)، الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي، يوم 11 آذار/مارس، وباءً عالميا، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة.
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