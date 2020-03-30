الخارجية الروسية: لافروف وبومبيو يبحثان هاتفيا التسوية السورية وكورونا

الإثنين 30 مارس 2020

صورة أرشيفية

بحث وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، التسوية السورية ومسائل الاستقرار الاستراتيجي، في اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي، مايك بومبيو. إضافة إلى الوضع المتعلق بفيروس كورونا في العالم.

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وجاء في بيان الخارجية الروسية: "واصل وزيرا الخارجية تبادل الآراء حول الوضع العالمي على خلفية جائحة فيروس كورونا، وتم التأكيد على تسهيل تنفيذ قرارات قمة "مجموعة العشرين" المنعقدة في 26 آذار/ مارس الجاري عبر الفيديو".

وأضاف البيان: "تم التطرق للمسائل الدولية الراهنة، بما فيها مسائل الاستقرار الاستراتيجي والتسوية السورية وقضايا العلاقات الثنائية وكورونا، بمبادرة أمريكية".

"بعد المكالمة الهاتفية بين رئيسي روسيا والولايات المتحدة قبل عدة ساعات، واصل وزيرا الخارجية تبادل وجهات النظر حول الوضع العالمي بسبب وباء الفيروس التاجي. وأكدا عزمهما على تسهيل تنفيذ قرارات قمة مجموعة العشرين التي عقدت في 26 مارس/ آذار عبر الفيديو".

وسبق أن أعلن الكرملين أن الرئيسين الروسي والأمريكي أعربا في محادثة هاتفية، اليوم الاثنين، عن قلقهما البالغ بشأن حجم انتشار فيروس كورنا المستجد في العالم، وتطرقا في الوقت نفسه للوضع الحالي في سوق النفط العالمية، واتفقا على إجراء مشاورات بين البلدين على مستوى وزارتي الطاقة