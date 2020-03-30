مسؤول صحة بارز في إسبانيا يصاب بفيروس كورونا

الإثنين 30 مارس 2020

صورة أرشيفية

أعلنت السلطات الإسبانية، مساء اليوم الاثنين، إصابة مسؤول بارز في الصحة الإسبانية بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".

وأشارت الصحة الإسبانية، وفقا لما نشرته وكالة "رويترز" إلى أن فرناندو سيمون، رئيس مركز التنسيق الإسباني للتنبيهات والطوارئ الصحية، مصاب بفيروس كورونا المستجد.

وتحدثت بالفعل في المؤتمر الصحفي اليوم، ماريا جوزيه سييرا بدلا من سيمون، مؤكدة إصابته بفيروس كورونا.

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وقالت سييرا: "إني أتواجد هنا اليوم، لأنه كما ورد بالفعل، أثبتت نتائج اختبار فرناندو سيمون بأنها إيجابية لفيروس كورونا، ولكنه بحالة جيدة ويخضع للعزل".

وتعد إسبانيا حاليًا من بين الدول الأكثر تأثرًا بالفيروس التاجي حيث يبلغ العدد الإجمالي للحالات 85195 وعدد القتلى 7،340.

كان سيمون أحد الأشخاص الرئيسيين في إسبانيا الذين شاركوا في مكافحة العدوى.

صنفت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا المستجد المسبب ‏لمرض (كوفيد-19)، الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي، يوم ‏‏11 آذار/مارس، وباءً عالميا، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع ‏بسرعة كبيرة.‏

وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول كبيرة ‏بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية؛ تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.‏