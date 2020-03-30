نتنياهو يعلن نتائج فحص كورونا الخاص به

الإثنين 30 مارس 2020

نتنياهو Advertisements

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نتائج الفحوصات الطبية التي خضع لها بشأن احتمالية إصابته بفيروس "كورونا".

وقال الحساب الرسمي لنتنياهو على "تويتر" إن "الفحوصات الطبية التي خضع لها رئيس الوزراء نتنياهو وأفراد عائلته والطاقم المقرب منه تشير إلى أنهم لم يصابوا بفيروس كورونا".

وأضاف "مع ذلك، سيبقى رئيس الوزراء نتنياهو في الحجر الصحي حتى وصول تعليمات جديدة من وزارة الصحة".