بالصور. لجنة من قيادة محور تعز والشرطة تدشن الجولة الثانية من التنسيق الأمني المشترك

الإثنين 30 مارس 2020

عقد صباح اليوم ، لقاءا موسعا ضم عددا من قيادات الجيش الوطني بمحور تعز وقيادات أمنية بشرطة المحافظة وذلك لتدشين الجولة الثانية من التنسيق الأمني المشترك بين الأجهزة الأمنية والجيش الوطني برئاسة العميد عبده البحيري رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية ممثلا عن قيادة المحور ، والعقيد محمد حمود اليوسفي مدير إدارة القيادة والسيطرة ممثلا عن شرطة محافظة تعز بتكليف من قائد المحور اللواء الركن خالد فاضل ومدير عام شرطة المحافظة العميد منصور الأكحلي



وحضر التدشين أركان حرب محور تعز العميد عبدالعزيز المجيدي والعميد سعد اليوسفي مدير القيادة والسيطرة بمحور تعز ومساعد مدير عام شرطة محافظة تعز لشؤون الشرطة العقيد عدنان السقاف والمساعد لشؤون الأحياء السكنية العقيد سمير الأشبط .

وفي بداية اللقاء رحب العميد عبدالعزيز المجيدي بجميع القيادات العسكرية والأمنية وثمن جهودهم المبذولة في إطار تنسيق الجهود وتوحيدها ،ورص الصفوف لمواجهة كافة التحديات والتغلب على كافة المعوقات والعمل بروح الفريق الواحد وتمثيل هيبة الدولة وعكس ذلك لدى المواطنين من خلال التعامل المسؤول والتحلي بالأخلاق الفاضلة

وتهدف اللجنة المشتركة في جولتها الثانية إلى تعزيز الثقة بين رجال الجيش والشرطة والمجتمع بما من شأنه العمل بروح الفريق الواحد وتجاوز التحديات الراهنة المحيطة بمدينة تعز ومواجهتها بكل قوة وحزم من أجل إحداث نقلة نوعية يتحقق من خلالها المزيد من الأمن والإستقرار .

كما شدد اللقاء على ضرورة رفع الحس الأمني والتحلي باليقظة العالية لإفشال كل المخططات التي تهدف إلى زعزعة أمن واستقرار المحافظة وملاحقة الخلايا النائمة التي تعمل لصالح المليشيات الإنقلابية وتسعى للنيل من أمن وسكينة المحافظة .

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وأثمر اللقاء الموسع بالخروج بعدد من المعالجات اللازمة والتوصيات الهامة والتي ستتولى اللجنة المشتركة أخذها بعين الإعتبار خلال نزولها الميداني لجميع مربعات المحافظة خلال الأيام القادمة.