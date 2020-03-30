شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا تشهد أكبر حصيلة يومية لوفيات كورونا والان نبدء بالتفاصيل
ولا تسجل الحصيلة اليومية للحكومة سوى الذين يموتون في المستشفيات، لكن السلطات تقول إنها ستتمكن عما قريب من جمع بيانات عن الوفيات في دور رعاية المسنين، وهو ما سيؤدي على الأرجح إلى زيادة كبيرة في عدد الوفيات المسجلة.
وقال جيروم سالومون، مدير وكالة الصحة العامة، في مؤتمر صحفي إن عدد حالات الإصابة ارتفع إلى 44550 بزيادة بنسبة 11 في المئة خلال 24 ساعة.
وأضاف سالومون أن 5107 أشخاص حالتهم خطيرة ويحتاجون إلى أجهزة دعم للإبقاء على قيد الحياة بزيادة 10 في المئة مقارنة بيوم الاثنين الماضي، وهي زيادة تسارعت مجددا بعد أن كانت تباطأت ليومين.
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