شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في العراق إلى 630 والان نبدء بالتفاصيل

سجلت في عموم العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 83 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا, مما يرفع عدد الإصابات إلى 630 إصابة . وتتوزع الإصابات الجديدة، بحسب وزارة الصحة العراقية, على بغداد 14, البصرة 10, النجف 18, السليمانية, 14 كربلاء, 3 المثنى 12, أربيل 10 و دهوك إصابتين. كما سجلت اليوم 4 حالات وفاة جديدة حالتان في النجف وحالة واحدة في كل من واسط و ديالى, فيما توزعت حالات الشفاء وعددها 9 بواقع 6 حالات في النجف و3 في أربيل, وأفادت الوزارة في بيانها بارتفاع عدد حالات الشفاء التام إلى 152 يقابلها 46 حالة وفاة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في العراق إلى 630 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.