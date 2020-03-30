شكرا لقرائتكم خبر عن «تويتر» يحذف مقطعين للرئيس البرازيلي.. تعرف على السبب والان نبدء بالتفاصيل
قام تويتر بإزالة المقطعين المصورين من جولة تفقدية قام بها الرئيس للعاصمة برازيليا ضد توصيات وزير الصحة، لويس إنريكي مانديتا. وتجمعت الحشود حول بولسونارو.
أوضح تويتر في رسالة أن المحتوى الذي يناقض معلومات الصحة المقدمة من الكيانات الرسمية ويعرض الأشخاص لخطر الإصابة بعدوى "كوفيد 19" غير مسموح به.
ونصح وزير الصحة مانديتا الشعب يوم السبت بالبقاء في المنزل للمساعدة في مكافحة فيروس كورونا.
وتحدث بولسونارو إلى العاملين في محل جزارة وبائع متجول في المقطعين المصورين، وهما لايزالان متوفرين على موقع فيسبوك اليوم الاثنين. وفي اللقاءات، اتفق مع الانتقادات الموجهة للإغلاق وحذر من التداعيات مثل البطالة.
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