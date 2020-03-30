شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تسمح للمستشفيات رسمياً باستخدام «كلوروكين» لعلاج كورونا والان نبدء بالتفاصيل

قالت وزارة الصحة الأميركية في بيان اليوم: إن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية صادقت على استخدام كلوروكين وهيدروكسيكلوروكين كعلاج لفيروس كورونا المستجد لكن في المستشفيات فقط.

وأضافت الوزارة في البيان أن العقارين مضادان لعلاج الملاريا ويمكن للأطباء وصفهما للمرضى المراهقين والراشدين المصابين بكوفيد 19 الذين يعالجون في المستشفيات فقط.

وحذرت السلطات الصحية الأمريكية السكان من تعاطي الدواء خارج المستشفيات والرعاية الطبية المطلوبة، حيث سينطلق اختبار مبني على بروتوكول أعده البروفيسور راوولت، ويجمع بين الهيدروكسيكلوروكين وأزيثرومايسين (مضاد حيوي) في علاج المرضى بمدينة نيويورك.