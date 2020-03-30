شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تسجل 143532 إصابة و2572 وفاة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل
وبحسب الأرقام التي عممتها مستشفيات "جونز هوبكنز" الأمريكية اليوم لا تزال ولاية نيويورك هي الأعلى ضمن الولايات الأمريكية في عدد الإصابات والوفيات ، حيث تجاوزت مدينة نيويورك عتبة قاتمة مساء أمس، فقد ارتفع عدد الوفيات جراء تفشي فيروس كورونا المستجد إلى أكثر من 1000 بعد أقل من شهر من اكتشاف الحالة الأولى في الولاية، وسجلت الولاية 60,679 حالة إصابة بالفيروس حتى الآن، وبلغ عدد الوفيات 1,026 ، تليها نيوجيرسي 13,386 حالة، وولاية كاليفورنيا 6,356 حالة.
ووفقاً لإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدأت جهود إنشاء مستشفيات ميدانية في نيويورك لاستيعاب المصابين بالفيروس الذين تتضاعف أعدادهم تقريبا كل ثلاثة إلى أربعة أيام، ويجري إنشاء مستشفى ميداني في حديقة سنترال بارك في نيويورك بهدف مواجهة التدفق المتوقع للمصابين بفيروس كورونا المستجدّ.
ومن المقرر أن تصل سفينة تابعة لسلاح البحرية الأمريكية مجهّزة كمستشفى تضم ألف سرير و 1200 موظف صحي خلال اليوم .
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