التربية تقرر الدخول الشامل لطلبة الصفوف المنتهية

وذكرت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، انه "تم حصول موافقة وزيرة التربية سها خليل العلي بك على عدد من القرارات بضمنها الدخول الشامل لطلبة الصفوف المنتهية من المنتظمين بالدوام للعام الدراسي 2019/ 2020 وذلك بعد عرض الموضوع على رئاسة الوزراء واستحصال الموافقة بشأنه".وأضافت أن "ذلك جاء خلال اجتماع لهيئة الرأي في وزارة التربية ترأسته العلي بك والذي تضمن كذلك عدد من القرارات التي اتخذت من منطلق الحرص على مستقبل الطلبة وتماشيا مع ما يمرون به من ظروف استثنائية في ظل الوضع الراهن اثر تفشي فايروس كورونا ".

وأوضحت التربية، أن "أبرز الظروف الاستثنائية تعليق مادة التربية الإسلامية للصف السادس الأدبي، والعلمي لهذا العام، ودمج مادتي التربية الإسلامية، واللغة العربية للصف الثالث المتوسط، فضلا عن دمج مادتي الفيزياء و الكيمياء للصف الثالث المتوسط، على ان يتم الايعاز للمديرية العامة للمناهج التربوية بتحديد المواد والموضوعات التي سيتم امتحان الطلبة فيها".



وأشارت إلى أن "أعضاء هيئة الرأي صوّتوا على المباشرة باتخاذ الاجراءات القانونية لإلغاء عقد التأمين المبرم مع (شركة التأمين العراقية) وذلك انسجاماً مع ما ورد بتقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي".