تسجيل 11 اصابة بفايروس كورونا في حلبجة والسليمانية

وقال مصدر مطلع في حديث لـ الخليج 365، إنه "تم تسجيل ست حالات جديدة بفايروس كورونا في حلبجة وخمس في السليمانية)".

وأعلنت وزارة الصحة، الاثنين، عن تسجيل 83 إصابة جديدة بفيروس كورونا في العراق.