تسجيل 11 اصابة بفايروس كورونا في حلبجة والسليمانية

سجلت مدينتي حلبجة والسليمانية، الاثنين، 11 اصابة جديدة بفايروس كورونا.
وقال مصدر مطلع في حديث لـ الخليج 365، إنه "تم تسجيل ست حالات جديدة بفايروس كورونا في حلبجة وخمس في السليمانية)".
وأعلنت وزارة الصحة، الاثنين، عن تسجيل 83 إصابة جديدة بفيروس كورونا في العراق.
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