صحة ميسان تعلن وفاة المصابة بفيروس كورونا

وذكرت الدائرة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "المصابة بمرض فايروس كورونا المستجد توفيت مساء اليوم، بعد تدهور حالتها الصحية بشكل مفاجئ".

وأضافت أن "المتوفية حصل لها عجز تنفسي حاد نتيجة ذات الرئة الشديد ناتج عن التهاب بفايروس كورونا المستجد".



وأوضحت الدائرة، أن "المتوفية كانت قد رقدت في المستشفى لمدة خمسة ايام وخضعت للعلاج الكامل وحسب توصيات وزارة الصحة".