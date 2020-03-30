الخارجية تعلن شفاء عراقية مصابة بكورونا في الاردن

أعلنت وزارة الخارجية، اليوم الاثنين، عن شفاء عراقية مصابة بكورونا في الاردن. وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف في بيان مقتضب تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "السيدة العراقية المصابة بفايروس كورونا في الأردن خرجت من المستشفى متماثلة للشفاء". يذكر ان العدد الكلي في عموم العالم للمصابين العراقيين، بحسب وزارؤة الخارجية، بلغ 58 حالة موزعة كالتالي: (بلجيكا 11، الأردن 11، إيطاليا 6، الولايات المتحدة الأمريكية 5، بريطانيا 5، كندا 8، النمسا 5، لبنان 2، هولندا 2، ايران 1، الامارات العربية 1.

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