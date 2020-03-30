مجلس القضاء: تصديق اقوال متهمين اعتديا على منتسب بخلية الازمة في سامراء

صدقت محكمة تحقيق سامراء، الاثنين، اقوال متهمين اثنين عن جريمة الاعتداء على احد منتسبي خلية الازمة في مدينة سامراء. وقال المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن محكمة تحقيق سامراء التابعة لرئاسة استئناف صلاح الدين الاتحادية، اليوم، صدقت اقوال متهمين اثنين عن جريمة الاعتداء على احد منتسبي خلية الازمة في مدينة سامراء". وأضاف المركز، أن "المنتسب (المعتدى عليه) من قبل المتهمين ابلغهم بغلق المقهى العائدة لهم بحسب التعليمات الصادرة من قبل خلية الازمة خشية من تفشي فيروس كورونا ". وتابع أن "المتهمين لم يستجيبوا ورفضوا غلق المقهى واستمروا بالعمل"، لافتا إلى أن "المنتسب قام بتبليغهم مرة ثانية الا انهم لم يلتزموا بذلك وقاموا بالاعتداء عليه واصابته اصابات متفرقة مع كسر يده بعد اللحاق به وتتبعه بسيارته".



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