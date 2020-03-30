عمليات بغداد تنفي منع حركة السيارات المحملة بالمواد الغذائية

نفت قيادة عمليات بغداد، الاثنين، منع حركة السيارات المحملة بالانتاج الحيواني والزراعي والمواد الغذائية وقالت القيادة في بيان مقتضب تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "قيادة عمليات بغداد تنفي منع حركة العجلات المحملة بالإنتاج الحيواني والزراعي والمواد الغذائية". وكانت مواقع التواصل الاجتماعي نشرت خبراً يفيد بمنع حركة السيارات التي تحمل المواد الغذائية الى بغداد.

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