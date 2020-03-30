كيف يواجه العالم النقص في أجهزة التنفس جراء "كورونا"؟‬

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يزداد الطلب على أجهزة التنفس على وقع اتساع انتشار فيروس كورونا المستجد؛ ما يوجب على مصنعي هذه التجهيزات الطبية تنظيم عملهم لمحاولة تطوير حلول مبتكرة، وسرعة استجابتهم للنقص الحاد في المستشفيات حول العالم بهدف إنقاذ أرواح المصابين؛ ما دفع الشركات الطبية إلى أن تزيد قدرتها على صنع هذه التجهيزات وتعزز طواقمها للعمل على مدار الساعة لمكافحة انتشار المرض.

في التقرير نعرض سلسلة من الشركات العالمية الطبية، التي تسعى لزيادة خط إنتاج الإمدادات الطبية لمكافحة الفيروس وإنقاذ المصابين على النطاق العالمي.