"الصحة العالمية": مصر توافق على إجراء التجارب السريرية لعلاج كورونا

قال مدير بعثة منظمة الصحة العالمية في مصر، إيفان بوتين، إن القاهرة وافقت على إجراء التجارب السريرية للوصول إلى نتائج حول العلاجات المقترحة للقضاء على فيروس كورونا الجديد.

وأكد بوتين، خلال مؤتمر صحفي تم بثه عبر الإنترنت من القاهرة، أن مصر لديها نظام ترصد وبائي قوي للتعامل مع المرض من خلال الرصد والتحليل ونظام الإحالة للمستشفيات.

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وأضاف أن هناك خططا مرحلية اتخذتها مصر تغطي كل الجوانب التي تضمن حماية البلاد من تفشي الوباء، وتابع: "مصر لديها فرص ذهبية للتحكم فى مرض كورونا والقضاء عليه من خلال الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية على نطاق الدولة والمنشآت الصحية".

وأوضح: "هناك 3 رسائل مهمة لابد من اتباعها الأولى تتضمن حماية النفس والغير من خطر الإصابة بالفيروس من خلال تطبيق الإجراءات الوقائية، والثانية استقاء المعلومات التوعوية من مصادرها الرسمية من خلال المنظمات الحكومية أو منظمة الصحة العالمية والثالثة التماس سبل الرعاية الصحية عند الإصابة قبل التعرض للمضاعفات".

ومن جهته أكد الدكتور عمر أبوالعطا، مسؤول برامج الترصد والاستعداد والاستجابة بمكتب منظمة الصحة العالمية بمصر، أن وزارة الصحة والسكان المصرية وافقت على المشاركة في مبادرة التضامن من أجل التجارب السريرية، لتكون من ضمن الدول التي تشارك في هذه الاختبارات.