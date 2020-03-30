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إسبانيا تتخطى الصين في عدد الإصابات بفيروس كورونا

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إسبانيا تتخطى الصين في عدد الإصابات بفيروس كورونا

تخطت إسبانيا الصين يوم الاثنين في عدد الإصابات بفيروس كورونا إلا أن قادة الأعمال والسلطات الإقليمية انتقدت قرار الحكومة الإسبانية تمديد القيود على التنقلات وإبقاء العمال غير الضروريين في منازلهم حتى منتصف أبريل نيسان.

وبتسجيل 812 وفاة جديدة في إسبانيا، ارتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 7340 كما قفز عدد الإصابات ثمانية بالمئة إلى 85195 يوم الاثنين مقابل 81470 إصابة في الصين التي ظهر بها المرض أواخر العام الماضي.

وأصيب فرناندو سيمون مسؤول الطوارئ الصحية في إسبانيا بفيروس كورونا حسبما أعلن نائبه. ودأب سيمون على تقديم إفادة يومية بخصوص الوباء.

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وبعد أن أعلنت الحكومة يوم السبت ضرورة بقاء كل العمال غير الضروريين في منازلهم لمدة أسبوعين، قال أنطونيو جارامندي رئيس اتحاد الأعمال في إسبانيا إن العزل قد يؤدي إلى أزمة اجتماعية متكاملة الأركان وانتقد التأخير في تحديد القطاعات ”الضرورية“.

وأضاف ”إذا أوقفتم النشاط في البلاد، فستكون لدينا مشكلة اجتماعية ضخمة في غضون خمسة أشهر“.

وأمهلت الحكومة الشركات 24 ساعة إضافية لخفض عملياتها على أن يبدأ الوقف الكامل للنشاط غير الضروري يوم الثلاثاء.

 

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