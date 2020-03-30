بوتين وترامب يبحثان ملفي كورونا والنفط

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بحث الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والأميركي دونالد ترامب هاتفيا الاثنين إمكانية التعاون في مكافحة فيروس كورونا المستجد وإجراء مشاورات حول النفط، على ما أعلن الكرملين.



وقال الكرميلن في بيان إن الرئيسين عبرا عن "قلقهما الكبير حيال مدى انتشار فيروس كورونا المستجد في العالم".

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