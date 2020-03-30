شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نتنياهو يعلن نتائج فحص كورونا الخاص به والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 مارس 2020

الخليج 365 - متابعات

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نتائج الفحوصات الطبية التي خضع لها بشأن احتمالية إصابته بفيروس "كورونا".

Advertisements

وقال الحساب الرسمي لنتنياهو على "تويتر" إن "الفحوصات الطبية التي خضع لها رئيس الوزراء نتنياهو وأفراد عائلته والطاقم المقرب منه تشير إلى أنهم لم يصابوا بفيروس كورونا".

وأضاف "مع ذلك، سيبقى رئيس الوزراء نتنياهو في الحجر الصحي حتى وصول تعليمات جديدة من وزارة الصحة".