الجيش الليبي يؤكد تأمين كل مناطق الجنوب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

قال اللواء بلقاسم الأبعج، قائد المناطق العسكرية الجنوبية بالجيش الليبي، إن المناطق الجنوبية مؤمنة بشكل كامل حاليا.



وتابع الأبعج، أنه سيتم تفعيل قاعدة "الواو" الجوية في القريب العاجل لكي تساهم في تأمين الحدود الجنوبية .. وفق “العين“.

وأوضح الأبعج أن قاعدة "الواو" من أهم القواعد بالجنوب الليبي، حيث تعتبر بالإضافة إلى قاعدة "الويغ" نقاط للجيش الليبي لمراقبة وحماية الحدود مع دولتي النيجر وتشاد.

وأشار الأبعج إلى أن وحدات القوات المسلحة التابعة لمجموع المناطق العسكرية الجنوبية قامت منذ أيام بجولة تفقدية بمنطقة "الواو" بالجنوب الغربي التي تبعد عن منطقة "تمسة"، حيث أقرب منطقة سكنية على بعد 150 كيلومترا.

ولفت القائد العسكري الليبي إلى أن القاعدة المذكورة لها دور في إنجاز العملية العسكرية للجيش الليبي في العاصمة طرابلس، حيث تساعد الدوريات العسكرية على حماية الحدود من المرتزقة.

عملية الجيش الليبي لتطهير جنوب البلاد

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ولفت إلى قيام دوريات بتلك المنطقة، التي تعتبر منطقة نشطة للإرهابيين الفارين من مدن بنغازي وسرت ودرنة، فضلا عن كونها تعتبر منطقة عبور للمهربين والمرتزقة.

وأشار قائد مجموع المناطق العسكرية الجنوبية إلى أن هذه الدوريات شملت "منطقة الواو الكبير والواو الصغير وواو الناموس وقاعدة الواو الجوية" ووادي معرف الذي يعتبر نقطة عبور إلى دولة تشاد، لافتا إلى تمشيط كل هذه المناطق وتأمينها بالكامل.

وقال الأبعج إنه تم القبض على عدد من المهربين وعدد من صهاريج الوقود وعدد كبير من المهاجرين غير الشرعيين، مشيرا أن عددهم يتجاوز الخمسين مهاجرا، فضلا عن عدد من المهربين الذين تم القبض عليهم ويتجاوز عددهم العشرة.

وتشمل مجموعة المناطق العسكرية الجنوبية كافة مناطق الجنوب الليبي بالكامل من الحدود المصرية شرقا حتى الحدود الجزائرية غربا.

وتستغل عناصر المرتزقة التشادية وجماعات الهجرة غير الشرعية منذ عام ٢٠١١ حالة الفراغ الأمني في ليبيا عامة وجنوبها خاصة للقيام بعمليات تهريب البشر والوقود والسلاح وغيرها من عمليات الجريمة.

وإزاء ذلك، أطلق الجيش الليبي بداية عام ٢٠١٩ عملية عسكرية لتطهير الجنوب ما ساهم في الحد من تلك العمليات الإجرامية والإرهابية.