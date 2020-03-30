تسجيل 418 وفاة جديدة بكورونا في فرنسا ليرتفع العدد إلى 3024

اعلنت السلطات الصحية في فرنسا عن "تسجيل 418 وفاة جديدة بكورونا في البلاد ليرتفع العدد إلى 3024".
وبالامس أعلن المدير العام للصحة الفرنسي جيروم سالومون، أن عدد الوفيات ازداد بواقع 292 حالة مقارنة مع حصيلة يوم السبت، وبلغ 2606 حالات، بناء على البيانات المتاحة، وأشار إلى أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس بلغ 40 ألفا و174 حالة.
تجدر الإشارة إلى أن منظمة الصحة العالمية وصفت فيروس كورونا ب"الوباء العالمي" داعية الدول إلى اتخاذ الإجراءات التي تحد من انتشار الفيروس على أراضيها.
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