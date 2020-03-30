سلطات سان بطرسبورغ الروسية تعلن فرض نظام الحجر الذاتي العام في المدينة

ذكرت قناة "​روسيا اليوم​" أن السلطات الروسية أعلنت، اليوم الاثنين، عن فرض نظام الحجر الذاتي العام في ​سان بطرسبورغ​، ثاني أكبر مدينة بروسيا، في إطار إجراءات ردع انتشار ​فيروس كورونا​ المستجد.

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