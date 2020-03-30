الصحة العالمية: التدابير الصارمة بإيطاليا ستؤدي قريبا إلى استقرار وضع كورونا

أشار كبير خبراء الطوارئ في منظمة الصحة العالمية مايك ريان، إلى أن "إجراءات العزل العام والتدابير الصارمة في إيطاليا خلال الأسبوعين الماضيين، ستؤدي قريبا إلى استقرار وضع وباء كورونا".
وشدد ريان، خلال مؤتمر، على أن "المتابعة اليقظة ستكون ضرورية"، آملاً "أن تكون إيطاليا وإسبانيا على وشك الوصول إلى ذلك، لكن الفيروس لن ينحسر من تلقاء نفسه ويلزم محاربته من خلال جهود الصحة العامة".
كما أكد أنه "يجب أن نبدأ في رؤية الاستقرار في ما يتعلق بإيطاليا"، موضحاً أن "الحالات التي نراها اليوم تعكس بالفعل التعرض للإصابة قبل أسبوعين".
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