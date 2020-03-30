الصحة العالمية: التدابير الصارمة بإيطاليا ستؤدي قريبا إلى استقرار وضع كورونا

أشار كبير خبراء الطوارئ في ​منظمة الصحة العالمية​ مايك ريان، إلى أن "إجراءات العزل العام والتدابير الصارمة في ​إيطاليا​ خلال الأسبوعين الماضيين، ستؤدي قريبا إلى استقرار وضع وباء ​كورونا​".

وشدد ريان، خلال مؤتمر، على أن "المتابعة اليقظة ستكون ضرورية"، آملاً "أن تكون إيطاليا و​إسبانيا​ على وشك الوصول إلى ذلك، لكن الفيروس لن ينحسر من تلقاء نفسه ويلزم محاربته من خلال جهود ​الصحة العامة​".

كما أكد أنه "يجب أن نبدأ في رؤية الاستقرار في ما يتعلق بإيطاليا"، موضحاً أن "الحالات التي نراها اليوم تعكس بالفعل التعرض للإصابة قبل أسبوعين".