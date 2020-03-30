السلطات الأميركية: إذا احتاج النظام الإيراني لأموال لمكافحة كورونا فليلجأ لصندوق خامنئي للتحوط

أشارت ​السلطات الأميركية​ إلى انه "إذا احتاج ​النظام الإيراني​ لأموال لمكافحة ​كورونا​ فليلجأ لصندوق المرشد ​علي خامنئي​ للتحوط".

ودعت الادارة الاميركية ​ايران​ للكف عن الكذب والسرقة، وذلك ردا على اتهامها بالارهاب الطبي.

وفي وقت سابق، أوضح وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب "يقوم بمضاعفة العقوبات ضد إيران بشكل عدائي، كي تنتهي الموارد التي تحتاجها إيران لمواجهة فيروس كوفيد 19، في ظل ظروف يتوفى فيها المواطنون الإيرانيون جراء إصابتهم بهذا الفيروس".

وراى ان العالم "لم يعد يستطيع الصمت أمام الإرهاب الاقتصادي الذي تمارسه الولايات المتحدة والذي يرتبط بالإرهاب الطبي".​​​​​​​