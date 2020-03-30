السلطات الأميركية: ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 140904 حالة

أشارت ​السلطات الأميركية​ إلى أن "الوفيات جراء الإصابة ب​فيروس كورونا​ المستجد "​كوفيد 19​" ارتفع إلى 2405 حالة وفاة، في حين تصاعد عدد الإصابات ليبلغ 140904 إصابة".

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الإجراءات الاحترازية الاتحادية، كالتباعد الاجتماعي سوف تمدد في أنحاء الولايات المتحدة حتى 30 إبريل/ نيسان على الأقل.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن في وقت سابق أن "حالات الوفاة بسبب كورونا ستبلغ ذورتها خلال أسبوعين".

بالتوازي، حذر المستشار الصحي للبيت الأبيض أنطوني فاوتشي "من احتمال أن تقتل العدوى 200 ألف أميركي".