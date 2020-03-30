التحالف العربي بالبمن: النظام في إيران يسخّر موارده لدعم الميليشيات

أشار التحالف العربي في اليمن، إلى أن "الأهداف الحوثية التي تم تدميرها شملت مخازن أسلحة وطائرات مسيرة"، موضحاً أن "قواته اسنتهدفت أيضاً مخازن صواريخ وأماكن يشغلها خبراء من الحرس الثوري".
ولفت التحالف إلى أن "الأهداف العسكرية توزعت على مناطق سيطرة الحوثيين بما فيها الحديدة"، منوهاً بأن "الميليشيات خزنت الصواريخ والأسلحة في الحديدة رغم اتفاق وقف النار".
كما شدد على أنه "اتخذ الاحتياطات بعد أن استخدمت الميليشيات المدنيين دروعا بشرية"، مفيداً بأن "النظام في إيران يسخر موارده لدعم الميليشيات على حساب الشعب، كما ينفق على الإرهاب في وقت يعاني فيه شعبه من الوباء".
وأكد التحالف أنه "مستمر في تنفيذ الإجراءات الضرورية للتعامل مع التهديدات"، لافتاً إلى أنه "سيتعامل مع التهديدات بما يضمن أمن مواطنيه والمقيمين على أرضه".
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