التحالف العربي بالبمن: النظام في إيران يسخّر موارده لدعم الميليشيات

أشار التحالف العربي في اليمن، إلى أن "الأهداف الحوثية التي تم تدميرها شملت مخازن أسلحة وطائرات مسيرة"، موضحاً أن "قواته اسنتهدفت أيضاً مخازن ​صواريخ​ وأماكن يشغلها خبراء من ​الحرس الثوري​".

ولفت التحالف إلى أن "الأهداف العسكرية توزعت على مناطق سيطرة ​الحوثيين​ بما فيها الحديدة"، منوهاً بأن "الميليشيات خزنت ​الصواريخ​ والأسلحة في الحديدة رغم اتفاق وقف النار".

كما شدد على أنه "اتخذ الاحتياطات بعد أن استخدمت الميليشيات المدنيين دروعا بشرية"، مفيداً بأن "النظام في ​إيران​ يسخر موارده لدعم الميليشيات على حساب الشعب، كما ينفق على ​الإرهاب​ في وقت يعاني فيه شعبه من الوباء".

وأكد التحالف أنه "مستمر في تنفيذ الإجراءات الضرورية للتعامل مع التهديدات"، لافتاً إلى أنه "سيتعامل مع التهديدات بما يضمن أمن مواطنيه والمقيمين على أرضه".