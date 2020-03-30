أعلنت وزارة الصحة التركية، تسجيل 37 حالة وفاة حديدة جراء إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في تركيا خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 168 حالة.
من جهتها، أشارت بعض وسائل الإعلام إلى أنه تم تسجيل 1610 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في الـ 24 ساعة الأخيرة، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات إلى 10827 إصابة.
وكانت وزارة الداخلية التركية، أعلنت في وقت سابق خضوع 39 منطقة سكنية في 18 ولاية لحجر صحي كامل، بهدف منع انتشار فيروس كورونا.
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة التركية تسجل 37 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.