الصحة التركية تسجل 37 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت ​وزارة الصحة​ التركية، تسجيل 37 حالة وفاة حديدة جراء إصابتها ب​فيروس كورونا​ المستجد "​كوفيد 19​" في ​تركيا​ خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 168 حالة.

من جهتها، أشارت بعض وسائل الإعلام إلى أنه تم تسجيل 1610 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في الـ 24 ساعة الأخيرة، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات إلى 10827 إصابة.

وكانت ​وزارة الداخلية التركية​، أعلنت في وقت سابق خضوع 39 منطقة سكنية في 18 ولاية لحجر صحي كامل، بهدف منع انتشار فيروس كورونا.