الملك عبدالله الثاني: الحكومة ستلبي احتياجات المواطنين في ظل كورونا

أشار العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، إلى أن "​الجيش الأردني​ يقوم بعمل إنساني بمكافحته ​فيروس كورونا​ المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي"، لافتاً إلى أن "الجهود التي تبذلها ​القوات المسلحة​، وتحمل المواطنين لمسوؤلياتهم، وتكاتف الجميع، نهج يجب الاستمرار فيه، وهو محل تقدير وفخر الأردنيين".

وأوضح ​الملك عبدالله​، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أن "ما يقوم به نشامى الجيش من واجب إنساني، يرفع المعنويات، ويعكس روح التشاركية القائم في جميع مؤسسات الدولة والمواطنين، وهذا ما يصل بنا إلى بر الأمان".

كما شدد على "أهمية تطبيق القانون دون تهاون لمنع التجاوزات في إصدار استثناءات حظر التجوال"، مؤكدا أن "​الحكومة الأردنية​ ستلبي احتياجات المواطنين من السلع الغذائية، إضافة إلى مراقبة الأسعار".