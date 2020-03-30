نتانياهو: نتائج فحص كورونا الذي خضعنا له جاءت سلبية

أشار رئيس الوزراء الإسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​، إلى أن "الفحوصات الطبية التي خضع لها وأفراد عائلته والطاقم المقرب منه، تشير إلى أنهم لم يصابوا ب​فيروس كورونا​".

ولفت نتانياهو، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنه سيبقى في الحجر الصحي احترازياً،حتى وصول تعليمات جديدة من وزارة الصحة.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي وضع نفسه وموظفيه قيد الحجر الصحي الاحترازي، عقب تأكيد إصابة أحد الموظفين في مكتبه بفيروس كورونا.