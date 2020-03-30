سفير لبنان في الكونغو: تسجيل اصابة بكورونا بين أبناء الجالية وهو بحالة جيدة

أعلن سفير ​لبنان​ في ​الكونغو​ هيثم ابراهيم في حديث تلفزيوني، عن تسجيل إصابة ب​فيروس كورونا​ بين ابناء الجالية اللبنانية في العاصمة كينشاسا، وهو بحالة جيدة وقد غادر المستشفى إلى مركز الحجر الصحي الذي اقامته الجاليه هنا.

ولفت ابراهيم الى ان "اللبنانيين في افريقيا يعيشون هاجسا صحيا وطبيا، فعلى سبيل المثال في العاصمة يوجد 14 مليون نسمة و14 جهاز تنفس فقط، وقد تم تسجيل 90 اصابة بكورونا في المدينة.

وكشف ان "1500 لبناني حتى الان سجلوا اسماءهم ويرغبون بالعودة الى لبنان".